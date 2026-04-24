Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aktionstag "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick" in Meerbusch

Meerbusch (ots)

Am Dienstag, 28.04.2026 findet der Bundesweite Aktionstag "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick" statt. Die Polizei Rhein-Kreis Neuss legt in diesem Jahr den Fokus auf Fahrradfahrende in Meerbusch. Die Aktion findet um 14 Uhr an der Wache Meerbusch statt. Im Bereich des Radweges entlang der Düsseldorfer Straße werden Beamte des Verkehrsdienst und der Verkehrssicherheitsberatung Verkehrsteilnehmende kontrollieren und präventiv, sowie repressiv tätig werden. Der Fahrradweg entlang der Düsseldorfer Straße (L137) ist für Radfahrende in beide Fahrtrichtungen freigegeben. In den letzten drei Jahren kam es an der Kreuzung L137/Im Bachgrund/Lotzigstraße zu acht schwereren Unfällen. Bei vier Unfällen waren Radfahrer betroffen. Es handelte sich dabei immer um Abbiegeunfälle, bei denen die Radfahrenden von Kraftfahrenden zu spät oder gar nicht wahrgenommen wurden. Generell ist der Radweg stark unfallbelastet. Zu gefährlichen Situationen kann es beim Einfahren auf die Düsseldorfer Straße kommen: Hier können Radfahrende aus beiden Richtungen an die Einmündung heranfahren. Führer von Kraftfahrzeugen schauen jedoch häufig nur in eine Richtung, bevor sie anfahren, und übersehen eventuell Fahrräder, die von der anderen Seite kommen. Im letzten Jahr kam es zu einem tödlichen Unfall, bei dem der verunfallte Radfahrer den vorgesehenen Radweg nicht benutze und von dem Gehweg auf die Fahrbahn fuhr. Die Polizei Rhein-Kreis Neuss will durch diese Aktion auf die Gefahren an dieser Strecke, aber auch allen anderen gleichgelagerten Wegen, hinweisen.

Allgemein gilt:

Kraftfahrzeugführende müssen immer mit Radverkehr aus beiden Richtungen rechnen. Fahren Sie mit ihrem Fahrzeug vorsichtig und biegen Sie mit verminderter Geschwindigkeit ab. Passen Sie ihre Fahrweise den Verkehrsverhältnissen an!

Auch Radfahrer sollten besonders aufmerksam fahren und mit den Fehlern anderer rechnen. Sichern Sie sich zusätzlich mit einem Helm und sorge Sie bei Dunkelheit dafür, dass sie gesehen werden!

Generell gilt für alle Verkehrsteilnehmer: lassen Sie sich nicht ablenken, seien Sie aufmerksam. Halten Sie sich an die Regelungen und fahren nur dort, wo es für Sie zugelassen ist.

Pressevertreterinnen und Vertreter sind herzlich eingeladen an der Aktion teilzunehmen. Wir bitten um vorherige Anmeldung per Mail an: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

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