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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch, 22. April, ist es gegen 16:50 Uhr an der Kreuzung Lindenstraße und Landstraße 361 in Grevenbroich zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 67-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Motorrad auf der Lindenstraße in Fahrtrichtung Industriegebiet Ost unterwegs. An der Kreuzung L 361 ließen er und weitere Verkehrsteilnehmer einen Rettungswagen passieren. Im Anschluss fuhr der Motorradfahrer in die Kreuzung ein, wobei er einen Pkw rechts überholte, der für den Rettungswagen zur Seite gefahren war. Zeitgleich fuhr eine 32-Jährige mit ihrem Pkw auf der Landstraße in Richtung Allrath in die Kreuzung, auch sie hatte das Rettungsfahrzeug zuvor vorbeifahren lassen. Es kam zur Kollision zwischen Auto und Motorrad, wobei der Motorradfahrer zunächst gegen die Leitplanke prallte, dann stürzte und sich schwer verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nach aktuellem Erkenntnisstand jedoch nicht. Die Fahrerin des Pkw blieb offenbar unverletzt.

Zum genauen Unfallhergang ermittelt das Verkehrskommissariat 1, welches weiterführende Angaben unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegennimmt. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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