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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Statue vom Delrather Dorfplatz gestohlen

Dormagen (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ermittelt zu einem Diebstahl, der in der Nach zu Dienstag, 21. April, im zu Dormagen gehörenden Dorf Delrath beobachtet wurde.

Zeugen an der Gabrielstraße waren gegen 0:40 Uhr durch laute Geräusche geweckt worden und konnten drei mutmaßlich männliche, dunkel gekleidete Personen sehen, die offenbar eine lebensgroße Kupferfigur in einen weißen Transporter luden.

Die Statue, die einen Bauern bei der Saat darstellt, stand zuvor auf dem Delrather Dorfplatz und war durch die Verdächtigen offensichtlich von ihrem Fundament entfernt worden.

Zwei der Verdächtigen fuhren samt Transporter und Figur in Richtung der Johannesstraße davon, ein weiterer Beteiligter entfernte sich in einem Pkw in Richtung der Straße Im Grund. Eine durch die Polizei eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ.

Deswegen hat das Kriminalkommissariat 25 nun die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die weiterführende Hinweise zu den Verdächtigen, den Fahrzeugen oder dem Verbleibt der Statue machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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