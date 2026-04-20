Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Motorrad schwer verletzt
Neuss (ots)
Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Fahrrad wurde am Samstag (18.04.) gegen 13:30 Uhr ein 38-jähriger Krefelder schwer verletzt.
Der Krefelder war mit seinem Fahrrad auf der Muchhausener Straße unterwegs, als plötzlich aus einer Einfahrt ein Motorrad gefahren kam. Es kam zum Zusammenstoß der Verkehrsbeteiligten wodurch der Fahrradfahrer zu Fall kam und schwer verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Der Motorradfahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und sein Fahrzeug war nicht versichert. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.
Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat 1 übernommen.
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