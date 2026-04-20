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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Motorrad schwer verletzt

Neuss (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Fahrrad wurde am Samstag (18.04.) gegen 13:30 Uhr ein 38-jähriger Krefelder schwer verletzt.

Der Krefelder war mit seinem Fahrrad auf der Muchhausener Straße unterwegs, als plötzlich aus einer Einfahrt ein Motorrad gefahren kam. Es kam zum Zusammenstoß der Verkehrsbeteiligten wodurch der Fahrradfahrer zu Fall kam und schwer verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Motorradfahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und sein Fahrzeug war nicht versichert. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat 1 übernommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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