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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche vergangener Woche

POL-NE: Einbrüche vergangener Woche
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Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der vergangenen Woche ist es im Rhein-Kreis Neuss zu insgesamt fünf Einbrüchen gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei schlugen mutmaßliche Einbrecher zweimal in Neuss zu - davon war eine Tat ein Einbruchsversuch. Ein vollendeter Einbruch ereignete sich jeweils in Kaarst, Meerbusch und Dormagen.

In Kaarst verließ am Samstag (18.04.), gegen 16:20 Uhr, eine Bewohnerin ihre Wohnung, um in den Keller zu gehen. Als sie kurze Zeit später zu ihrer Wohnung zurückkehrte, bemerkte sie die offenstehende Tür. Drei unbekannte Männer flüchteten aus der Wohnung an ihr vorbei. Diese seien circa 170 Zentimeter groß, dunkel gekleidet und trugen Arbeitshosen. Die Tatverdächtigen liefen aus dem Mehrfamilienhaus, welches sich an der Straße "Auf dem Brühl" befindet in Richtung dortiger Tankstelle. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Wohnungstür aufgehebelt und Schmuck entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat seine Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen und nimmt weiterführende Zeugenhinweise unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. Zudem rät die Polizei zur Vorsicht: Vergewissern Sie sich vor dem Verlassen Ihres Hauses, dass alle Türen und Fenster verschlossen und gesichert sind. Einen kostenlosen Check, wie Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung noch besser von unbefugten Eindringlingen schützen können, bieten die Experten aus dem Fachbereich Kriminalprävention an. Ein Termin kann unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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