Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebe bestehlen 83-jährige Kaarsterin

Kaarst (ots)

Am Samstag (18.04.) gelangten Trickdiebe gegen 14:00 Uhr unter einem Vorwand in die Wohnung einer Kaarsterin an der Straße Lange Hecke. Das Argument, Geld für beeinträchtige Kinder zu sammeln, hatte den Ganoven offenbar die Tür geöffnet. Zusätzlich erbaten diese auch nach ein Glas Wasser, sodass die Dame abgelenkt war und einer der Unbekannten in Schlafzimmer gelangen und dort Schränke durchsuchen konnte. Nachdem die Kaarsterin dies bemerkte, forderte sie die beiden Männer auf die Wohnung zu verlassen.

Diese hatten nach ersten Erkenntnissen jedoch bereit Schmuck aus dem Schlafzimmer entwendet.

Die Männer, von denen einer als etwa 190 Zentimeter groß, 20 - 30 Jahre alt, von schlanker Statur mit osteuropäischem Aussehen, schwarz gekleidet und mit weißen Turnschuhen, der andere als etwa 170 Zentimeter groß, kräftig und dunkler Bekleidung mit weißem Hemd beschrieben wird, entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Unter 02131 3000 oder poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de nimmt die Polizei die Hinweise entgegen.

Immer wieder werden insbesondere ältere Menschen Opfer von Betrügern oder Trickdiebe. Diese sind in sehr einfallsreich, was den Grund ihres Klingelns oder Anrufs betrifft. Ziel ist immer das Gleiche. Sie wollen an das Ersparte ihrer Opfer. Daher ist es wichtig die Tricks der Ganoven zu kennen, um auf diese nicht hereinzufallen. Informieren Sie sich auf den Internetseiten der Polizei https://polizei.nrw/kriminalitaet-9 und der polizeilichen Kriminalprävention https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/. Seien Sie schlauer als die Ganoven und lassen keine Unbekannten in ihre Wohnung.

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