PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebe bestehlen 83-jährige Kaarsterin

Kaarst (ots)

Am Samstag (18.04.) gelangten Trickdiebe gegen 14:00 Uhr unter einem Vorwand in die Wohnung einer Kaarsterin an der Straße Lange Hecke. Das Argument, Geld für beeinträchtige Kinder zu sammeln, hatte den Ganoven offenbar die Tür geöffnet. Zusätzlich erbaten diese auch nach ein Glas Wasser, sodass die Dame abgelenkt war und einer der Unbekannten in Schlafzimmer gelangen und dort Schränke durchsuchen konnte. Nachdem die Kaarsterin dies bemerkte, forderte sie die beiden Männer auf die Wohnung zu verlassen.

Diese hatten nach ersten Erkenntnissen jedoch bereit Schmuck aus dem Schlafzimmer entwendet.

Die Männer, von denen einer als etwa 190 Zentimeter groß, 20 - 30 Jahre alt, von schlanker Statur mit osteuropäischem Aussehen, schwarz gekleidet und mit weißen Turnschuhen, der andere als etwa 170 Zentimeter groß, kräftig und dunkler Bekleidung mit weißem Hemd beschrieben wird, entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Unter 02131 3000 oder poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de nimmt die Polizei die Hinweise entgegen.

Immer wieder werden insbesondere ältere Menschen Opfer von Betrügern oder Trickdiebe. Diese sind in sehr einfallsreich, was den Grund ihres Klingelns oder Anrufs betrifft. Ziel ist immer das Gleiche. Sie wollen an das Ersparte ihrer Opfer. Daher ist es wichtig die Tricks der Ganoven zu kennen, um auf diese nicht hereinzufallen. Informieren Sie sich auf den Internetseiten der Polizei https://polizei.nrw/kriminalitaet-9 und der polizeilichen Kriminalprävention https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/. Seien Sie schlauer als die Ganoven und lassen keine Unbekannten in ihre Wohnung.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 12:15

    POL-NE: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Motorrad schwer verletzt

    Neuss (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Fahrrad wurde am Samstag (18.04.) gegen 13:30 Uhr ein 38-jähriger Krefelder schwer verletzt. Der Krefelder war mit seinem Fahrrad auf der Muchhausener Straße unterwegs, als plötzlich aus einer Einfahrt ein Motorrad gefahren kam. Es kam zum Zusammenstoß der Verkehrsbeteiligten wodurch der ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 11:04

    POL-NE: Verletzte Frau aufgefunden - Polizei sucht Hinweise

    Neuss (ots) - Die Polizei erhielt am Freitag (17.04.) gegen 11:45 Uhr Kenntnis von einer verletzten Frau im Bereich der Kreuzung Stresemannallee / Hammfelddamm. Die Düsseldorferin wies Verletzungen am Unterarm auf und war stark alkoholisiert. Sie gab an, dass sie gegen 05:45 Uhr im Bereich der Ampel den Hammmfelddamm überqueren wollte. Dabei sei es nach ihren Angaben zu einem Zusammenstoß mit einem Roller oder Motorrad ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 10:40

    POL-NE: Fahrradcodierung in Grevenbroich

    Grevenbroich (ots) - Am Donnerstag (23.04.) führt die Polizei Rhein-Kreis Neuss in der Zeit von 14 Uhr bis 16:30 Uhr eine Fahrradcodierung durch und bietet Bürgergespräche an. Örtlichkeit ist der Vorplatz des Jugendtreffs in Grevenbroich an der Straße "An-St. Josef" 4. Personen, welche ihr Fahrrad codieren lassen wollen, sollten einen Eigentumsnachweis und ein Personalausweis oder Reisepass, bei Minderjährigen auch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren