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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verletzte Frau aufgefunden - Polizei sucht Hinweise

Neuss (ots)

Die Polizei erhielt am Freitag (17.04.) gegen 11:45 Uhr Kenntnis von einer verletzten Frau im Bereich der Kreuzung Stresemannallee / Hammfelddamm.

Die Düsseldorferin wies Verletzungen am Unterarm auf und war stark alkoholisiert. Sie gab an, dass sie gegen 05:45 Uhr im Bereich der Ampel den Hammmfelddamm überqueren wollte. Dabei sei es nach ihren Angaben zu einem Zusammenstoß mit einem Roller oder Motorrad gekommen, welcher entgegen der Fahrtrichtung gefahren sei und sich im Anschluss entfernte.

Um dies zweifelsfrei aufzuklären sind die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 in Neuss auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen und fragen: Wer hat in der Zeit von 05:45 Uhr und 11:40 Uhr einen möglichen Zusammenstoß zwischen einem Zweirad und einer Fußgängerin beobachtet? Oder wer kann Angaben zu einem möglichen Sturz der 54-jährigen Frau machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14011)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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