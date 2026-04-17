Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlich alkoholisierter Dormagener stürzt von Pedelec

Dormagen (ots)

Am Donnerstag (16.04.), gegen 21:50 Uhr, hielt sich ein 41-jähriger Dormagener in einem Park an der Knechtstedener Straße / Heesenstraße auf. Am Ausgang des Parks fuhr er mit seinem Pedelec eine dreistufige Treppe hinunter, verlor die Kontrolle und kam im Bereich der dortigen Kreuzung zu Fall.

Die eingesetzten Beamten erlangten Kenntnis darüber, dass der 41-Jährige alkoholisiert sein könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät: Kein Alkohol im Straßenverkehr! Im Rhein-Kreis Neuss passieren leider immer wieder Unfälle unter Beteiligung von Zweiradfahrenden mit schweren Verletzungen. Oft ist vorheriger Alkoholkonsum unfallursächlich. Alkohol enthemmt, lässt die Verkehrsteilnehmenden risikofreudiger fahren, verlangsamt die Reaktionsfähigkeit, beeinträchtigt das Urteilsvermögen und die Koordination. Daher ist auch das Fahren eines Zweirades unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken unter Strafe gestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell