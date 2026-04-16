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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter und Fahrräder haben keine Knautschzone - Polizei berät zur Zweiradsicherheit

Grevenbroich / Dormagen (ots)

E-Scooter und Fahrräder sind ein beliebtes Fortbewegungsmittel und werden im Alltag häufig genutzt, um von A nach B zu kommen. Dabei ist man genau, wie andere Fahrzeuge auch, im Straßenverkehr unterwegs. Doch es gibt einen Unterschied zu den anderen Fahrzeugen: Es gibt keine Knautschzone. Das bedeutet, E-Scooter- und Fahrradfahrende sind bei einem Zusammenstoß nicht geschützt. Um trotzdem sicher am Ziel anzukommen, sollten Sie für Ihre Sicherheit folgendes beachten:

   - Sind Radwege vorhanden, müssen diese genutzt werden.
   - Gehwege sind Fußgängern vorbehalten und deshalb tabu, auch mit 
     ausgeschaltetem Motor.
   - Achten Sie auf Unebenheiten und fahren Sie dort besonders 
     vorsichtig.
   - Zu zweit auf dem E-Scooter fahren, ist nicht erlaubt.
   - Die Handynutzung ist selbstverständlich nicht zulässig und 
     darüber hinaus äußerst gefährlich.
   - Bei einer Fahrt mit dem E-Scooter müssen die Fahrerin oder der 
     Fahrer mindestens 14 Jahre alt sein. Eine Fahrerlaubnis ist 
     nicht erforderlich.
   - Besonders wichtig: Es besteht zwar keine Helmpflicht, aber: 
     Selbst bei Stürzen mit geringer Geschwindigkeit kann es zu 
     schwersten Kopfverletzungen kommen! Tragen Sie deshalb zur 
     eigenen Sicherheit stets einen Helm.

Am Mittwoch (15.04.) kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Hemmerdener Weg in Grevenbroich, bei dem sich eine E-Scooter-Fahrerin schwer verletzte. Auf Höhe des Wevelinghoveners Entwässerungsgrabens beabsichtigte die E-Scooter-Fahrerin, welche in Richtung Hemmerden unterwegs war, den Geh- und Radweg von links nach rechts zu wechseln. Während sie die Straße überquerte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw, welcher ebenfalls in Richtung Hemmerden unterwegs war. Die E-Scooter-Fahrerin ist während der Kollision auf der Motorhaube aufgeschlagen und kam mehrere Meter vor dem Fahrzeug in einem Grünstreifen zum Liegen. Sie wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Rhein-Kreis Neuss bietet in regelmäßigen Abständen zum Thema Fahrrad- und auch E-Scooter-Sicherheit Präventionsveranstaltungen an. Unter anderem können Sie sich am Freitag (17.04) in Dormagen auf dem Vorplatz des Historischen Rathauses (Paul-Wierich-Platz 1) umfänglich zu dem Thema Fahrradsicherheit erkundigen. Entdecken Sie zwischen 9 Uhr und 15 Uhr zahlreiche spannende Informations- und Präventionsangebote. Besucherinnen und Besucher haben vor Ort auch die Möglichkeit ihr Fahrrad codieren zu lassen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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