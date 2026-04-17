Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß während Wendemanöver

Grevenbroich (ots)

Am Freitag (17.04.), gegen 05:30 Uhr, befährt ein 46-jähriger Brühler mit seinem Pkw die L375 in Fahrtrichtung B59. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigt dieser auf der Höhe der dortigen Werksfeuerwehr mit seinem Fahrzeug zu wenden, ohne dies vorher anzukündigen. Ein 19-jähriger Grevenbroicher, welcher sich auf der L375 hinter dem Brühler befand, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kommt zu einem Zusammenstoß.

Der 46-Jährige Jährige verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige, sowie der 30-jährige Beifahrer, ebenfalls aus Grevenbroich, wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge werden abgeschleppt.

Die L375 war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

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