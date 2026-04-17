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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradcodierung in Grevenbroich

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (23.04.) führt die Polizei Rhein-Kreis Neuss in der Zeit von 14 Uhr bis 16:30 Uhr eine Fahrradcodierung durch und bietet Bürgergespräche an. Örtlichkeit ist der Vorplatz des Jugendtreffs in Grevenbroich an der Straße "An-St. Josef" 4.

Personen, welche ihr Fahrrad codieren lassen wollen, sollten einen Eigentumsnachweis und ein Personalausweis oder Reisepass, bei Minderjährigen auch eine Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten mitbringen. Nicht zu vergessen, ist natürlich auch das entsprechende Zweirad.

Warum ist es wichtig sein Fahrrad codieren zu lassen? Die Codierung hilft der Polizei, die rechtmäßigen Eigentümer und Eigentümerinnen gestohlener Räder zu finden.

Was sollten Sie noch beachten? Ebenso empfiehlt die Polizei das Festhalten der Fahrraddaten im Fahrradpass. Alle wichtigen Infos zum Rad (z.B. Codier- oder Rahmennummer, Rahmengröße, Versicherung, Hersteller, Modell, Radtyp, Foto, Eigentumsnachweis) sollten darin festgehalten werden. Viele Händler stellen einen solchen aus - die Polizei rät, schon beim Kauf danach zu fragen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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