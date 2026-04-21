Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall auf L280

Rommerskirchen (ots)

Am Dienstag (21.04.) kam es gegen 12:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der L280. Ein 88-jähriger Dormagener war mit seinem Fahrzeug in Fahrtrichtung Dormagen unterwegs. Als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 40-Jährigen. Ein 57-Jähriger konnte mit seinem Fahrzeug noch ausweichen. Sein Pkw wurde dabei leicht beschädigt, musste jedoch nicht abgeschleppt werden.

Die L280 war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Das Fahrzeug des Dormageners und des 40-Jährigen wurden abgeschleppt.

Der 88-Jährige wurde schwer verletzt und der 40-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zeugen sowie die unbekannte Person, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (-14012)

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