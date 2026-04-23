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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Meerbuscherin bei Kollision lebensgefährlich verletzt

Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (22.04.) kam es gegen 10:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Düsseldorfer Straße / Neusser Straße in Meerbusch. Eine 29-jährige Düsseldorferin befuhr mit ihrem Pkw die Neusser Straße und beabsichtigt links auf die Düsseldorfer Straße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen kommt es beim Abbiegen zu einem Zusammenstoß mit einer 87-jährigen Fußgängerin aus Meerbusch, welche den Fußgängerüberweg bei grünzeigender Ampel passierte. Die Meerbuscherin wurde bei der Kollision lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Düsseldorferin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug der 29-Jährigen wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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