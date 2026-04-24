Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht gestohlenen Van

Neuss (ots)

Offenbar in der Nacht zu Donnerstag, 23. April, zwischen 18 und 11 Uhr, wurde ein an der Kaarster Straße in Neuss-Furth abgestellter Van gestohlen. Gesucht wird ein silberfarbiger Mercedes-Sprinter mit schwarzen Alufelgen sowie Seitenspiegeln und Türgriffen in Chrom. Zuletzt war das Kennzeichen D RL 475 montiert.

Die zugehörigen Fahrzeugschlüssel wurden offenbar nicht gestohlen. Wie das Fahrzeug bewegt werden konnte, ist noch unklar.

Die Polizei warnt immer wieder vor sogenannten Keyless-Go-Systemen. Dabei werden Funkwellen verwendet, um ein Fahrzeug zu starten. Diese können von Verbrechern, die über die entsprechende Technik verfügen, jedoch relativ einfach abgefangen und kopiert werden. Deswegen ist es wichtig, dass Besitzer solcher Funkschlüssel darauf achten, dass Unbefugte keinen Zugang dazu haben - dazu kann es schon reichen, etwa in einem Restaurant nah beieinander zu sitzen oder sich nahe der Haustür aufzuhalten, wenn die Schlüssel unmittelbar dahinter gelagert werden.

Im jetzigen Fall hat das Kriminalkommissariat 14 seine Arbeit aufgenommen.

Zeugenhinweise zur Tat oder dem Verbleib des Fahrzeugs werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

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