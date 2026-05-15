Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 22-jähriger entwendete Kopfhörer

Northeim (ots)

37154 Northeim, Wieterallee, Mittwoch, 13.05.2026, 17.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 22-jähriger Mann entwendete in einem Sportstudio in der Wieterallee in Northeim Kopfhörer eines 18-jährigen Mannes. Nachdem der 18-jährige Geschädigte den Diebstahl bemerkte, ortete dieser seine Kopfhörer. Die Ortung führte schließlich zu einem 22-jährigen Mann, bei welchem auch das Diebesgut aufgefunden werden konnte.

Gegen den 22-jährigen Mann wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

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