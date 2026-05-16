Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrugsmasche zum Nachteil von älteren Menschen

Northeim (ots)

Northeim, Spitzwegstraße, Freitag, 15.05.2026, 14:45 Uhr bis 14:55 Uhr

Northeim (hot)

Am Freitag erhielt eine 84-jährige Frau einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Er verwickelte sie in ein Gespräch, da eine größere Abbuchung von ihrem Konto bevorstehe.

Im Laufe des Gesprächs teilte die Frau dem Anrufer ihre Kontonummer mit. Der Anrufer verunsicherte die Frau weiter und gab dann an, dass jemand von der Bank vorbeikommen würde, um ihre EC-Karte abzuholen, um alles Weitere für sie zu klären.

Etwa zehn Minuten später erschien der angebliche Bankmitarbeiter an der Haustür der Frau. Sie übergab ihm ihre EC-Karte mitsamt PIN.

Kurze Zeit später hob eine noch unbekannte Person 2.200 Euro vom Konto der Geschädigten ab.

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05551-9148-115 zu melden.

Die Polizei Northeim weist noch einmal darauf hin, dass weder Bankmitarbeiter noch Polizeibeamte EC-Karten oder andere Wertgegenstände abholen.

Weiterhin sollten keine Bankdaten, TANs oder PINs weitergegeben werden, weder telefonisch noch per E-Mail.

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