Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Elektroroller nach Trunkenheitsfahrt entwendet

Uslar (ots)

Uslar, Mühlentor, Ecke Mauerstraße, Freitag, 15.05.2026, 22.00 Uhr - 16.05.2026, 00.15 Uhr

USLAR (st) Diebstahl

Bei einer Verkehrskontrolle zweier Fahrzeugführer, einem 37-Jährigen und einer 34-Jährigen aus Osterholz-Scharmbeck, wurde festgestellt, dass beide unter der Wirkung alkoholischer Getränke standen. Die Personen wurden daraufhin zur hiesigen Dienststelle verbracht. Die Elektroroller wurden mit einem Seilschloss gesichert am Kontrollort abgestellt. Eine Atemalkoholmessung bei dem 37-Jährigen ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Dem Beschuldigten wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Eine Atemalkoholmessung bei der 34-Jährigen Fahrzeugführerin ergab einen Wert unter der 0,5 Promillegrenze. Als der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gemeinsam mit seiner Bekannten zum Kontrollort zurückkehrte, stellte diese fest, dass ihr, mit einem Seilschloss gesicherter, E-Scooter entwendet wurde. Dabei handelte es sich um einen schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl des E-Scooters bzw. zum Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Uslar unter der Telefonnummer 05571/80060 zu melden.

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