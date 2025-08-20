PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIKIR: Heranwachsender beschäftigt die Polizei

Kirn (ots)

Am 19.08.2025 wurden gegen 15:30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Kirn bei einem 18-jährigen E-Scooter-Fahrer Anzeichen auf gegenwärtigen BtM-Konsum festgestellt. Daher wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und der E-Scooter präventiv sichergestellt.

Am 20.08.2025 wurde der Heranwachsende dann gegen kurz nach Mitternacht erneut einer Verkehrskontrolle in Kirn unterzogen. Diesmal war er zwar mit einem anderen E-Scooter unterwegs, die Verdachtsmomente des weiterhin anhaltenden BtM-Einflusses bestanden jedoch noch immer. Da ihm auch diesmal kein Urintest möglich war, wurde erneut eine Blutprobe bei ihm entnommen. Neben der zweiten Anzeige wegen Fahrens unter BtM-Einfluss binnen 9 Stunden muss sich der junge Mann nun auch noch wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, da im Rahmen der zweiten Kontrolle neben einer geringen Menge Amphetamin zu allem Überfluss auch noch ein Teleskopschlagstock in der Bauchtasche des Beschuldigten aufgefunden und sichergestellt wurde.

