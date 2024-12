Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - In Baucontainer eingedrungen

Ein Feuer entzündete ein 35-Jähriger am Dienstag in Riedlingen.

Ulm (ots)

Zur Mittagszeit meldete ein Zeuge den unliebsamen Gast in einem Baucontainer. Ein 35-Jähriger hatte sich auf das Privatgelände in der Zwiefalter Straße begeben. An einem Baucontainer schlug er eine Scheibe ein und begab sich in das Innere. Im Container zündete der Mann Zeitungen an und entfachte ein Feuer. Dadurch kam es zu einer Rauchentwicklung. Die Polizei rückte an und nahm den betrunkenen Mann mit. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der 35-Jährige zurück in seine Gemeinschaftsunterkunft. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

+++++++ 2398759 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell