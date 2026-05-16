Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Ferngläsern und Kameras aus einem abgeparkten PKW in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Dreilinden, 15.05.2026-16.05.2026: In der Nacht von Freitag, den 15.06.2026, auf Samstag, 16.05.2026, kam es in der Straße "Dreilinden" in Bad Gandersheim zu einem Diebstahl aus einem abgeparkten Fahrzeug. Der Geschädigte stellte am Samstagmorgen fest, dass durch bisher unbekannte Täterschaft die Scheibe der Fahrertür seines VW Touareg entfernt worden war. So verschafften die Täter sich Zugang zum Fahrzeuginnenraum und entwendeten u.a. eine Wärmebildkamera und mehrere Ferngläser im Wert von insgesamt über 3000 EUR. Durch die Polizei wurde eine Spurensuche am Tatort durchgeführt.

Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht auffällige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen (at).

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