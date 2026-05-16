PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Ferngläsern und Kameras aus einem abgeparkten PKW in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Dreilinden, 15.05.2026-16.05.2026: In der Nacht von Freitag, den 15.06.2026, auf Samstag, 16.05.2026, kam es in der Straße "Dreilinden" in Bad Gandersheim zu einem Diebstahl aus einem abgeparkten Fahrzeug. Der Geschädigte stellte am Samstagmorgen fest, dass durch bisher unbekannte Täterschaft die Scheibe der Fahrertür seines VW Touareg entfernt worden war. So verschafften die Täter sich Zugang zum Fahrzeuginnenraum und entwendeten u.a. eine Wärmebildkamera und mehrere Ferngläser im Wert von insgesamt über 3000 EUR. Durch die Polizei wurde eine Spurensuche am Tatort durchgeführt.

Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht auffällige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen (at).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 16.05.2026 – 08:58

    POL-NOM: Ladendiebstahl durch drei noch unbekannte Personen

    Northeim (ots) - Hardegsen, Am Gladeberg, Mittwoch, 13.05.2026, 16:08 Uhr Am 13.05.2026 kam es gegen 16:08 Uhr in einem Supermarkt in Hardegsen zu einem Ladendiebstahl. Drei bislang unbekannte Personen (2x männlich, 1x weiblich) entwendeten aus dem Geschäft zwei volle Einkaufskörbe und zwei Packungen Windeln. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Sachverhalt wurde ...

    mehr
  • 16.05.2026 – 08:42

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Hardenbergstraße, Freitag, 15.05.2026, 03:00 Uhr Northeim (hot) In der "Hardenbergstraße" in Nörten-Hardenberg touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Umstände in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei ...

    mehr
  • 16.05.2026 – 08:14

    POL-NOM: Betrugsmasche zum Nachteil von älteren Menschen

    Northeim (ots) - Northeim, Spitzwegstraße, Freitag, 15.05.2026, 14:45 Uhr bis 14:55 Uhr Northeim (hot) Am Freitag erhielt eine 84-jährige Frau einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Er verwickelte sie in ein Gespräch, da eine größere Abbuchung von ihrem Konto bevorstehe. Im Laufe des Gesprächs teilte die Frau dem Anrufer ihre Kontonummer mit. Der Anrufer verunsicherte die Frau weiter und gab dann an, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren