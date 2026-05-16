Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl durch drei noch unbekannte Personen

Northeim (ots)

Hardegsen, Am Gladeberg, Mittwoch, 13.05.2026, 16:08 Uhr

Am 13.05.2026 kam es gegen 16:08 Uhr in einem Supermarkt in Hardegsen zu einem Ladendiebstahl. Drei bislang unbekannte Personen (2x männlich, 1x weiblich) entwendeten aus dem Geschäft zwei volle Einkaufskörbe und zwei Packungen Windeln.

Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde erst zwei Tage später bei der Polizei angezeigt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05551/9148-0 zu melden.

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