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Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Fahrerhaus eines LKW in Vollbrand

FW Lage: Fahrerhaus eines LKW in Vollbrand
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Lage (ots)

Am Montag, den 16. März, wurde die Feuerwehr Lage um 0:38 Uhr mit dem Einsatzstichwort Feuer 2 - LKW-Brand zur Afrikastraße nach Lage-Hagen alarmiert. Gemeldet worden war ein brennender LKW. Nach ersten Informationen sollte das Fahrerhaus in Brand stehen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Das Fahrerhaus eines LKW stand bereits in Vollbrand. Umgehend gingen zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Im Anschluss erfolgten umfangreiche Nachlöscharbeiten, unter anderem auch unter Einsatz von Schaum, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen.

Im Einsatz waren rund 20 Einsatzkräfte der Einheiten Lage und Hagen sowie der A-Dienst der Feuerwehr Lage. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Einsatz für die Feuerwehr dauerte etwa zwei Stunden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Lage
Carlos Hummerjohann
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-lage.org
www.feuerwehr-lage.org

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell

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