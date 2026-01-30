Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Carportbrand in Lage-Waddenhausen

Bild-Infos

Download

Lage (ots)

Die Feuerwehr Lage wurde am 29.01.2026 um 23:29 Uhr zu einem Carportbrand in die Käthe-Kollwitz-Straße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein unter einem Carport abgestellter PKW (Ford Fiesta) bereits in Vollbrand. Auch das Carport hatte zu diesem Zeitpunkt schon Feuer gefangen.

Unverzüglich gingen zwei Atemschutztrupps mit jeweils einem C-Strahlrohr zur Brandbekämpfung vor. Die eingeleiteten Maßnahmen zeigten schnell Wirkung, sodass eine weitere Ausbreitung des Feuers auf eine angrenzende Hecke sowie einen Pavillon erfolgreich verhindert werden konnte. Der Brand wurde zügig unter Kontrolle gebracht, anschließend wurden der PKW und das Carport vollständig abgelöscht.

Im Einsatz waren die Einheiten Hagen und Pottenhausen sowie der A-Dienst der Feuerwehr Lage. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Erschwert wurde der Einsatz durch glatte Straßenverhältnisse infolge von Schneefall, die die Anfahrt der Einsatzkräfte beeinträchtigten. Zudem gestaltete sich die Suche nach einem Hydranten aufgrund der geschlossenen Schneedecke schwierig. Dank der Ortskenntnis eines Anwohners konnte jedoch schnell ein geeigneter Hydrant gefunden werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell