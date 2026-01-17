PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Einsatzreicher Samstag für die Feuerwehr Lage

Lage (ots)

Am Samstagvormittag wurde die Feuerwehr Lage zu zwei Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert.

ABC-Einsatz in der Stettiner Straße

Um 10:49 Uhr wurde die Feuerwehr Lage unter dem Stichwort ABC 2 - CO in die Stettiner Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das betroffene Gebäude bereits durch den Rettungsdienst geräumt worden. Ein Angriffstrupp der Feuerwehr beging das Gebäude und kontrollierte insbesondere die betroffene Wohnung. Die Bewohner dieser Wohnung wurden durch den Rettungsdienst medizinisch gesichtet. Da gemeldet wurde, dass sich mehrere Personen im Gebäude aufgehalten hatten, wurden vorsorglich der Organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie ein Leitender Notarzt zur Einsatzstelle nachalarmiert. In der kontrollierten Wohnung konnte durch den vorgehenden Angriffstrupp kein Kohlenmonoxid nachgewiesen werden. Es besteht der Verdacht, dass ein Defekt an der Gastherme ursächlich für den Einsatz war. Die Gastherme wurde außer Betrieb genommen. Im Einsatz waren die Einheit Lage, der A-Dienst der Feuerwehr Lage, der Rettungsdienst des Kreises Lippe sowie die Polizei.

Verkehrsunfall mit ausgelöstem E-Call auf der Pivitsheider Straße Um 13:08 Uhr erfolgte eine weitere Alarmierung unter dem Stichwort TH P-klemmt aufgrund eines ausgelösten E-Calls auf der Pivitsheider Straße. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Pkw vermutlich im Rahmen eines Abbiegevorgangs miteinander kollidiert waren. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren keine Personen eingeklemmt; alle Beteiligten hatten die Fahrzeuge bereits selbstständig verlassen. Die Betroffenen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet und mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst, sperrte die Einsatzstelle ab, streute auslaufende Betriebsstoffe ab und reinigte nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme die Fahrbahn. Auch bei diesem Einsatz waren die Einheit Lage, der A-Dienst der Feuerwehr Lage, der Rettungsdienst des Kreises Lippe sowie die Polizei eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Lage
Carlos Hummerjohann
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-lage.org
www.feuerwehr-lage.org

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell

