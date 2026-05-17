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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Swimmingpool beschädigt - ca. 1.000,- Euro Sachschaden

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Vogelfleck, Samstag, 16.5.2026, 05.00 bis 07.00 Uhr

HARDEGSEN (hei) - Bislang unbekannte Täter begaben sich am Samstag in den frühen Morgenstunden auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses in Hardegsen. Dort wurde ein ca. 3 x 6 Meter großer, auf dem Grundstück aufgestellter Pool durch diverse Schnitte in der Poolfolie beschädigt. Ein Großteil des Poolwassers war bereits ausgelaufen.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,- Euro.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Northeim oder in Hardegsen zu melden (Tel.: 05551-9148 oder 05505-509230).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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