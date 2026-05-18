Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw beschädigt und weggefahren; Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 15.05.2026 - 16.05.2026

In der Nacht von Freitag, den 15.05.2026, auf Samstag, den 16.05.2025, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, in der Gleiwitzer Straße, einen geparkten Pkw. Dabei entstand ein Schaden von ca. 1.800,- Euro. Nach ersten Ermittlungen der Polizei touchierte der Verursacher den Pkw beim Ein-bzw. Ausparken vor Haus Nr. 10. Anschließend entferne sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

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