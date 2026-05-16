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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heßheim - Einbruchsserie Heßheim

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Derzeit kommt es vermehrt zu Einbrüchen in Gartenlauben im Bereich Heßheim. Dabei werden durch eine unbekannte Täterschaft im Schutze der Nacht vor allem Gartenhäuser angegangen. Die Zielrichtung der Diebstähle beläuft sich augenscheinlich auf hochwertiges Werkzeug. Die Schadenssumme kann aktuell noch nicht beziffert werden. Eine Fahndung nach dem Täter blieb ohne Erfolg.

Die Polizeiinspektion Frankenthal erbittet um Zeugenhinweise hinsichtlich der vorangegangenen Taten. Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal per E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3103
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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