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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunkener Radfahrer besucht die Polizeiinspektion Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am 14.05.2026, gegen 20:00 Uhr besuchte ein 38-jähriger Radfahrer die Polizeiinspektion Schifferstadt. Dieser hatte lediglich den Rat der Polizei aufgrund eines Zivilrechtsstreits gesucht. Bei dem Gespräch konnten die Beamten jedoch deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem Mann feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde durchgeführt und ergab einen Wert von 2,7 Promille. Aus diesem Grund wurde dem Fahrradfahrer eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Führens eines Fahrzeuges infolge Alkoholgenusses eingeleitet. Das Fahrrad wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt auf der Polizeidienststelle belassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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