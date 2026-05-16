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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Sachbeschädigung an einem leerstehenden Einfamilienhaus

Frankenthal (ots)

In der Nacht vom 15. auf den 16.05.2026 erhielt die Polizeiinspektion Frankenthal durch mehrere Notrufe Kenntnis über eine aktuelle Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus in der Schoppenhauerstraße. Das Anwesen sei seit längerer Zeit unbewohnt. Nun habe man eine Gruppe von Jugendlichen dabei beobachtet, wie diese das Gebäude beschädigen würden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Täter bereits flüchtig. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolgreich. Das Einfamilienhaus wies sowohl von außen als auch von innen erhebliche Vandalismusspuren auf. Eine entsprechende Spurensicherung erfolgte vor Ort. Der Schaden dürfte sich schätzungsweise auf eine Summe von ca. 10.000 Euro belaufen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal per E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3103
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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