Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrug in der Fußgängerzone

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 16.05.2026; 14:15 Uhr - 20:46 Uhr

Am Samstagnachmittag, den 16.05.2026, kam es in der Innenstadt zu einem wiederholten Betrug durch einen bereits polizeilich bekannten 32jährigen. Immer nach gleichem Modus Operandi spricht der Einbecker ihm völlig unbekannte Personen an und täuscht vor, dass man sich doch aus vergangenen Jahren her kennen würde. Nachdem er dann ein Vertrauensverhältnis zu dem Unbekannten aufgebaut hat, bittet er zunächst um einen kleinen Geldbetrag, um einen Engpass zu überbrücken. So war es auch in diesem Fall. Im weiteren Verlauf verlangt er dann eine größere Summe, die er termingerecht zurückzahlen will. Am Samstag händigte ihm daraufhin der Angesprochene 1.000,- Euro aus. Anschließend verschwand der Einbecker in unbekannte Richtung. Als dem Geschädigten der Vorfall dann doch etwas merkwürdig vorkam, meldete er sich bei der Polizei. Dort sind bereits mehrere Ermittlungsverfahren in gleicher Sache gegen den Einbecker eingeleitet worden. Die Polizei Einbeck bittet, gleichgelagerte Fälle, die noch nicht polizeilich gemeldet wurden, zur Anzeige zu bringen und appelliert gleichzeitig daran, bei Forderungen nach Bargeld misstrauisch zu sein, diesen nicht nachzugeben und nach Möglichkeit sofort die Polizei zu verständigen.

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