Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260511.1 Kiel: Drogenhandel aus Pkw - Betäubungsmittel sichergestellt Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Kiel (ots)

Am Donnerstag (07.05.26) kontrollierten Einsatzkräfte des 4. Polizeireviers im Stadtteil Gaarden zwei Insassen eines Pkw und stellten dabei neben einer Machete und einem Einhandmesser rund 10 Gramm Kokain sicher.

Am vergangenen Donnerstag, gegen 12:30 Uhr, stoppten Beamte des 4. Polizeireviers in der Johannesstraße einen Pkw. Kurz zuvor waren die Fahrzeuginsassen dabei beobachtet worden, wie sie mutmaßlich aus dem Pkw heraus Betäubungsmittel verkauften. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Einsatzkräfte eine Plastiktüte mit mehreren Konsumeinheiten Kokain. Darüber hinaus stellten die Beamten im Innenraum des Pkw eine zugriffsbereite Machete und ein Einhandmesser fest.

Sie stellten die Gegenstände sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen ein.

Bei der anschließend erfolgten Durchsuchung der Wohnung des 22-jährigen deutschen Fahrers konnten keine weiteren Beweismittel aufgefunden werden, so dass der Mann wegen fehlender Haftgründe nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Den 20-jährigen syrischen Beifahrer nahmen die Einsatzkräfte vorläufig fest. Gegen ihn beantragte die Staatsanwaltschaft den Erlass eines Haftbefehls, den das Gericht ablehnte. Der Mann kam auf freien Fuß.

Die weiteren Ermittlungen führen das Kommissariat 17 der Bezirkskriminalinspektion Kiel und die Staatsanwaltschaft Kiel.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel Mathias Stöwer / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell