Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260506.1 Flintbek: 84-Jähriger aus Flintbek vermisst

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Flitnbek (ots)

Seit gestern Abend wird der 84-jährige Hans-Günther B. vermisst.

Zuletzt wurde der Mann gestern gegen 23:00 Uhr im Bereich seiner Wohnanschrift in Flintbek gesehen. Günter S. ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Hans-Günther B. könnte sich sowohl zu Fuß im Bereich Flintbek oder auch Kronshagen aufhalten. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Zur Bekleidung des Mannes ist nichts weiter bekannt. Herr B. Hat graue mittellange Haare und eine normale Statur.

Personen, die die Herrn B. gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 33 33 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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