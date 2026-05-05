Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260505.1 Kiel: Verkehrsüberwachung auf B 404 - Viele Geschwindigkeitsverstöße und 26 drohende Fahrverbote

Kiel (ots)

Am Donnerstag (30.04.26) führten Polizeikräfte auf der B 404 Geschwindigkeitskontrollen durch. Hierbei stellten sie eine hohe Anzahl von Verstößen fest. 26 Verkehrsteilnehmern droht nun ein Fahrverbot.

Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Verkehrsüberwachung führten Beamte des Polizeibezirksreviers Kiel (PBR) in der Zeit von 11 Uhr bis 17:30 Uhr mit einem stationären Geschwindigkeitsmessgerät Kontrollen auf der B 404 in Fahrtrichtung Bad Segeberg durch. Der Kontrollort befand sich im Bereich der Überführung Wellseedamm vor den Abfahrten Wellseedamm und der Edisonstraße. An dieser Stelle gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50km/h.

Insgesamt fuhren rund 3556 Fahrzeuge am Geschwindigkeitsmessgerät vorbei. Dabei registrierte die Anlage 1538 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Insgesamt 26 Fahrzeuge waren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, davon drei Motorräder.

Das schnellste Fahrzeug fuhr 126 km/h. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld von 600,00 Euro, zwei Punkten in Flensburg und zwei Monaten Fahrverbot rechnen.

Die Beamten leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die betroffenen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter werden in den nächsten Tagen schriftlich über die Tatvorwürfe informiert und erhalten gleichzeitig die Möglichkeit, sich schriftlich zu äußern.

Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen. Zur Steigerung der Verkehrssicherheit wird die Polizeidirektion auch zukünftig weitere Kontrollen dieser Art durchführen.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

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