PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260429.3 Kiel
Kreis Plön: Verkehrskontrollen im Rahmen der bundesweiten Kontrollaktion "Zweiräder im Blick" in Kiel und im Kreis Plön

Kiel / Plön (ots)

Gestern führten Einsatzkräfte im Stadtgebiet von Kiel und im Kreis Plön mehrere Verkehrskontrollen durch. Im Rahmen der bundesweiten Kontrollaktion "sicher,mobil.leben" stand der Kontroll- und Präventionstag unter dem Motto "Zweiräder im Blick".

Am gestrigen Tage kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Kiel sowie im Kreis Plön die Einhaltung von Verkehrsregeln bei rund 400 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern In 240 Fällen stellten die Polizeikräfte Regelverstöße fest.

Hierunter befanden sich 48 Rotlichtverstöße. In 155 Fällen stellten die Beamten fest, dass die Zweiradnutzer den Gehweg auf der falschen Seite befuhren. Fünf Verkehrsteilnehmende nutzen ihre Elektrokleinstfahrzeuge ohne gültige Zulassung. Die Einsatzkräfte leiteten entsprechende Strafanzeigen ein.

Bei einem Verkehrsteilnehmer, der mit einem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war, bestand zudem der Verdacht des Fahrens des E-Scooters unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Die Polizeibeamten untersagten dem 18-Jährigen die Weiterfahrt.

Neben der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten führten die Beamten zahlreiche Bürgergespräche mit verkehrserzieherischem Charakter.

Die Polizeidirektion Kiel wird auch in Zukunft ähnliche Kontrollen durchführen.

Katharina Ahlers, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 11:14

    POL-KI: 260429.2 Kiel: Motorradfahrer erleidet schwere Verletzungen nach Verkehrsunfall

    Kiel (ots) - Am 28.04.2026 kam es auf der B76 auf dem Konrad-Adenauer-Damm in Fahrtrichtung Plön zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer verunfallte beim Überholvorgang und kam zu Fall. Der Mann kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer am 28.04.2026, gegen ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 10:37

    POL-KI: 260429.1 Kiel: Serie von Sachbeschädigungen - Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

    Kiel (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es im Stadtteil Wellingdorf zu einer Serie von Sachbeschädigungen. Bislang sind 80 Fälle bekannt, in denen Hausfassaden, Pkw und Verkehrszeichen rund um die Lütjenburger Straße mit Farbe besprüht wurden. Die Polizei sucht nach weiteren Geschädigten und Zeugen. In der Nacht von Samstag, 18:00 Uhr, auf Sonntag, 06:00 Uhr, ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 13:21

    POL-KI: 260428.3 Kiel: Brand von Mülltonnen - Polizei sucht Zeugen

    Kiel (ots) - Am Wochenende brannten im Wehdenweg im Stadtteil Wellingdorf mehrere Mülltonnen. Dabei entstand Gebäudeschaden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeuginnen und Zeugen. Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, meldeten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Wehdenweg der Rettungsleitstelle ein offenes Feuer im Bereich der Mülltonnen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren