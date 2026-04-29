Polizeidirektion Kiel

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Kreis Plön: Verkehrskontrollen im Rahmen der bundesweiten Kontrollaktion "Zweiräder im Blick" in Kiel und im Kreis Plön

Kiel / Plön (ots)

Gestern führten Einsatzkräfte im Stadtgebiet von Kiel und im Kreis Plön mehrere Verkehrskontrollen durch. Im Rahmen der bundesweiten Kontrollaktion "sicher,mobil.leben" stand der Kontroll- und Präventionstag unter dem Motto "Zweiräder im Blick".

Am gestrigen Tage kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Kiel sowie im Kreis Plön die Einhaltung von Verkehrsregeln bei rund 400 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern In 240 Fällen stellten die Polizeikräfte Regelverstöße fest.

Hierunter befanden sich 48 Rotlichtverstöße. In 155 Fällen stellten die Beamten fest, dass die Zweiradnutzer den Gehweg auf der falschen Seite befuhren. Fünf Verkehrsteilnehmende nutzen ihre Elektrokleinstfahrzeuge ohne gültige Zulassung. Die Einsatzkräfte leiteten entsprechende Strafanzeigen ein.

Bei einem Verkehrsteilnehmer, der mit einem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war, bestand zudem der Verdacht des Fahrens des E-Scooters unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Die Polizeibeamten untersagten dem 18-Jährigen die Weiterfahrt.

Neben der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten führten die Beamten zahlreiche Bürgergespräche mit verkehrserzieherischem Charakter.

Die Polizeidirektion Kiel wird auch in Zukunft ähnliche Kontrollen durchführen.

Katharina Ahlers, Polizeidirektion Kiel

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