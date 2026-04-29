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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260429.2 Kiel: Motorradfahrer erleidet schwere Verletzungen nach Verkehrsunfall

Kiel (ots)

Am 28.04.2026 kam es auf der B76 auf dem Konrad-Adenauer-Damm in Fahrtrichtung Plön zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer verunfallte beim Überholvorgang und kam zu Fall. Der Mann kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer am 28.04.2026, gegen 15:30 Uhr, den Konrad-Adenauer-Damm in Fahrtrichtung Plön. Kurz vor der dortigen Tankstelle beabsichtigte der Motorradfahrer einen Pkw zu überholen. Der vorausfahrende Pkw beabsichtigte von der linken auf die rechte Spur zu fahren, jedoch wurde der Vorgang von der Pkw-Fahrerin abgebrochen. Der Motorradfahrer bremste ab, befuhr den Grünstreifen an der Leitplanke, rutsche aus und fiel auf die linke Seite.

Der 61-jährige Motorradfahrer erlitt durch seinen Sturz schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungswagen verbrachte ihn in ein Kieler Krankenhaus.

Das Polizeibezirksrevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Katharina Ahlers, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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