Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260428.2 Schönberg: Zeugen und Geschädigte nach Verkehrsunfall gesucht

Schönberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (22.04.2026) kam es in Schönberg auf der Landesstraße 165 (L165) in Höhe des Kreisverkehrs zu einem Beinaheunfall. Ein Linienbus musste stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Dabei verletzten sich mehrere Personen. Die Polizeistation Schönberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Geschädigte und Zeugen. Am Mittwoch gegen 15.40 Uhr befuhr ein Bus der Linie 200 aus Fahrtrichtung Schönberg in Richtung Neuschönberg die Strandstraße L 165. Nach bisherigen Zeugenangaben habe der Linienbus in Höhe des Kreisverkehrs Neuschönberger Kreisel zweimal stark abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß mit einem im Kreisverkehr fahrenden Pkw zu verhindern. Durch die Gefahrenbremsung erlitten mehrere Fahrgäste Verletzungen. Die Polizeistation Schönberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Fahrzeugführenden des im Kreisverkehr befindlichen PKW, Geschädigte und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schönberg unter der Rufnummern 04344-29150 zu melden.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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