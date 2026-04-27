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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260427.4 Kreis Plön: Verkehrsüberwachung auf L 67 Glasholz bei Ascheberg

Kreis Plön (ots)

Am Sonntag (26.04.26) führten Polizeikräfte auf der Landesstraße 67 (L 67) Glasholz bei Ascheberg Geschwindigkeitskontrollen durch. Hierbei stellten sie eine hohe Anzahl von Verstößen fest. Einem Verkehrsteilnehmer droht darüber hinaus ein Fahrverbot.

Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Verkehrsüberwachung führten Beamte des Polizeibezirksreviers Kiel (PBR) am Sonntag in der Zeit von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr mit einem stationären Geschwindigkeitsmessgerät Kontrollen auf der L 67 in Glasholz bei Ascheberg in beide Fahrtrichtungen durch. An dieser Stelle gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h.

Insgesamt fuhren 987 Fahrzeuge am Geschwindigkeitsmessgerät vorbei. Dabei registrierte die Anlage 206 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, wovon 35 Überschreitungen durch Motorradfahrende registriert wurden. 42 Fahrzeugführer überschritten die Geschwindigkeit um mehr als 19 km/h.

Das schnellste Fahrzeug fuhr mit 95 km/h in Fahrtrichtung Bordesholm.

Die Beamten leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die betroffenen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter werden in den nächsten Tagen schriftlich über die Tatvorwürfe informiert und erhalten gleichzeitig die Möglichkeit, sich schriftlich zu äußern.

Babette Weiß, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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