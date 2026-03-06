Feuerwehr Hamminkeln

FW Hamminkeln: Drei Einsätze in Hamminkeln und Brünen

Hamminkeln (ots)

Am Donnerstag, dem 5. März 2026, rückte die Einheit Hamminkeln zu zwei Fehlalarmen aus, während die Einheit Brünen eine Dieselspur in Brünen bearbeitete. In allen Fällen gab es keine Schadenfeuer und keine größeren Maßnahmen.

Erster Einsatz: Brandmeldeanlage in Hamminkeln Die Löscheinheit Hamminkeln wurde um 10:45 Uhr in der Raiffeisenstraße zum Stichwort "Brandmeldeanlage" alarmiert. Die Feuerwehrkräfte erkundeten die Lage mit einer Wärmebildkamera und gaben schnell Entwarnung. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.

Zweiter Einsatz: Heimrauchmelder in Hamminkeln Um 16:03 Uhr folgte der zweite Alarm in der Marktstraße zum Stichwort "Ausgelöster Heimrauchmelder". Nach Erkundung wurde kein Feuer festgestellt, und die Einsatzstelle ging an den Eigentümer über. Auch hier betrug die Einsatzzeit etwa eine Stunde.

Dritter Einsatz: Dieselspur in Brünen

Die Einheit Brünen wurde um 17:33 Uhr zum Ortseingang auf die Hamminkelner Straße gerufen. Dort sicherten sie eine gemeldete Öl-/Dieselspur.

