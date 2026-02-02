Feuerwehr Hamminkeln

FW Hamminkeln: Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hamminkeln

Bild-Infos

Download

Hamminkeln (ots)

Am Samstag, 31.01.2026, fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hamminkeln in der Bürgerhalle Wertherbruch statt. Dabei blickte die Feuerwehr auf ein einsatzreiches und zugleich erfolgreiches Jahr 2025 mit insgesamt 226 Einsätzen zurück.

Die Hamminkelner Einsatzkräfte wurden unter anderem zu 53 Brandeinsätzen, 139 technischen Hilfeleistungen und 29 Fehlalarmen alarmiert. Schwerpunkte bildeten größere Gewerbebrände, schwerere Verkehrsunfälle auf der BAB 3 sowie zahlreiche Unwettereinsätze.

Positiv hervorzuheben ist der weitere Zuwachs der Feuerwehr: Die Gesamtstärke stieg zum 31.12.2025 auf 530 Mitglieder, davon 309 Angehörige der Einsatzabteilung, 55 in der Jugendfeuerwehr, 77 in der Kinderfeuerwehr, 34 in der Unterstützungsabteilung und 55 in der Ehrenabteilung. Allein 184 Aus- und Fortbildungsveranstaltungen wurden von den Mitgliedern besucht - ein eindrucksvoller Beleg für die hohe Ausbildungsbereitschaft.

Besondere Bedeutung hatte im Jahr 2025 die Kinder- und Jugendarbeit: 77 Kinder in fünf Kinderfeuerwehr-Gruppen sowie 55 Jugendfeuerwehrmitglieder engagierten sich regelmäßig im Dienstbetrieb. Ein Höhepunkt war die Ausrichtung des Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers des Kreises Wesel in Wertherbruch anlässlich des 55-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr Hamminkeln. Darüber hinaus wurden acht Jugendliche in die Einsatzabteilung übernommen.

Im Rahmen der Versammlung wurden zahlreiche Feuerwehrangehörige für langjährige Mitgliedschaft, besondere Verdienste und Lehrgangsteilnahmen geehrt und befördert.

Der Bürgermeister der Stadt Hamminkeln Robert Graaf würdigte die Freiwillige Feuerwehr als unverzichtbaren Bestandteil der Stadtgemeinschaft. Er dankte den Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Verlässlichkeit. Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Christoph Rudolph des Kreises Wesel schloss sich den Dankesworten an.

Die Leitung der Feuerwehr dankte allen Kameradinnen und Kameraden in allen Abteilungen für ihr großes Engagement sowie den Familien, Arbeitgebern, der Stadt Hamminkeln, Sponsoren und Unterstützern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Der Abend klang bei guter Stimmung und Gesprächen in kameradschaftlicher Atmosphäre aus.

Original-Content von: Feuerwehr Hamminkeln, übermittelt durch news aktuell