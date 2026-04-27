Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260427.1 Kreis Plön: Brandursache nach Feuer eines Hühnerstalls in Pohnsdorf - Folgemeldung zu 260417.1

Kreis Plön (ots)

In der Nacht vom 16. April auf den 17. April kam es zum Brand eines Hühnerstalls. 6000 Legehennen verstarben. Der Stall wurde vollständig zerstört. Die Kriminalpolizei macht nun Angaben zur Brandursache.

Am 17.04.2026 suchten Brandermittler der Kriminalpolizei Plön den Brandort auf. Eine abschließende Brandortbegehung war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, da die Brandstelle noch nicht begehbar war.

Bei einem Folgetermin am 21.04.2026 nahmen die Brandermittler den erkalteten Brandort in Augenschein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen konnten keine Hinweise darauf erlangt werden, dass der Brand durch eine Fremdeinwirkung entstanden ist.

Die Schadenshöhe für die 6000 Legehennen soll sich nach aktuellen Erkenntnissen auf zirka 3000 Euro belaufen. Angaben zur Höhe des Gebäudeschadens können nicht gemacht werden. Die betroffene Versicherung hat einen Gutachter eingeschaltet.

Mathias Stöwer, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

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