Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260424.1 Kiel: mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am 23. April 2026 kontrollierten Polizeibeamte des 4. Polizeireviers Kiel im Stadtteil Gaarden einen 20-jährigen Mann im Rahmen von anlasslosen Kontrollen im dortigen Kontrollbereich. Sie fanden bei dem Mann diverse Betäubungsmittel auf. Im Rahmen weiterer Ermittlungen durchsuchten Polizeikräfte eine Lokalität und fanden dort weitere Betäubungsmittel mit einem geschätzten Verkaufswert in fünfstelliger Höhe auf. Einsatzkräfte führten den Mann einem Haftrichter vor, dieser erließ Haftbefehl.

Donnerstag gegen 13 Uhr nahmen Beamte des 4. Polizeireviers Kiel in der Augustenstraße einen 20-jährigen Türken fest. Dieser war den Beamten bereits durch vergangene Einsätze bekannt. Bei der durchgeführten Personenkontrolle und der anschließenden Durchsuchung des 20-jährigen stellten die Beamten in der Kleidung des Mannes mehrere Konsumeinheiten Kokain fest. Zudem führte der Heranwachsende neben Utensilien für den Betäubungsmittelkonsum einen Schlüssel mit. Der Schlüssel konnte einer Lokalität, die sich in unmittelbarer Nähe zum Kontrollort befand, zugeordnet werden.

Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft Kiel beantragte diese beim Amtsgericht Kiel einen Durchsuchungsbeschluss für die Lokalität, welcher erlassen und dann durch Polizeikräfte vollstreckt wurde.

Bei der Durchsuchung der Gaststätte in der Augustenstraße trafen die Einsatzkräfte auf eine weitere männliche Person. Hierbei handelte es sich um einen bulgarischen 44-jährigen Mann. In der Gaststätte stellten die Beamtinnen und Beamten einen Schlagring fest. Gegen den 44-jährigen Bulgaren leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

In der Gaststätte und im Keller fanden die Einsatzkräfte weitere Betäubungsmittel auf. Insgesamt konnten 670 Gramm Streckmittel, 350 Gramm Heroin, knapp 11 Gramm Kokain und mehr als 400 Gramm Cannabis sichergestellt werden. Der geschätzte Verkaufswert der gesamten sichergestellten Betäubungsmittel dürfte einen Wert von über 30.000 EUR haben.

Den Tatverdächtigen nahmen die Beamtinnen und Beamten vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel führten sie den Mann einem Haftrichter beim Amtsgericht Kiel vor. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Der Mann kam im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt. Er muss sich in einem Strafverfahren wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

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