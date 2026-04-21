Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260421.3 Kreis Plön

Preetz: Abfallentsorgung in der Natur - Unbekannte entsorgen Asbestplatten und Heizöltank

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Kreis Plön (ots)

Am Wochenende entsorgten Unbekannte mehrere Kubikmeter gefährlichen Abfalls am Rande eines Feldes im Postfelder Weg in Preetz. Bisher konnten die Verantwortlichen nicht ermittelt werden. Daher sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall zwischen Samstag, 12:00 Uhr, und Sonntag, 08:00 Uhr. Unbekannte entsorgten am Rande eines landwirtschaftlich genutzten Feldes zirka acht Kubikmeter Abfall auf einer Fläche von zirka 60 Quadratmetern. Dabei handelte es sich sowohl um ganze als auch um zerbrochene Asbestplatten und einen zertrennten Kunststoffbehälter, der zuvor als Heizöltank genutzt worden sein dürfte. Für den Transport des Abfalls könnten die Täter ein größeres Fahrzeug, gegebenenfalls mit Anhänger, genutzt haben.

Die in den Platten enthaltenen krebserregenden Fasern stellen eine Gefahr für Gesundheit und Umwelt dar. Sie können insbesondere bei Beschädigungen der Platten und Verwitterung freigesetzt werden.

Einsatzkräfte der Polizeistation Preetz erschienen vor Ort und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts der unerlaubten Abfallentsorgung. Der zuständige Umweltschutztrupp des Polizeibezirksreviers Kiel hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeuginnen und Zeugen, die am letzten Wochenende in Preetz im Bereich Postfelder Weg / Rethstellenredder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0431 / 160 -1503 oder per Mail unter kiel.pbr@polizei.landsh.de zu melden.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

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