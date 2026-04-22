Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260422.1 Kiel: Frau nach Raubdelikt schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots)

Montagmorgen, 20. April 2026, kam es in der Straße Alte Weide zu einem schweren Raub, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Die Tat ereignete sich am Montagmorgen gegen 5 Uhr. Die 52-jährige Geschädigte befand sich auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle und stieg an der Haltestelle Hansastraße aus dem Bus. Sie ging zu Fuß auf der Gutenbergstraße. Bereits hier sei ihr auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Bereich einer Tankstelle eine männliche Person aufgefallen, die einen schwarzen Einteiler-Jogginganzug, einen sogenannten Jumpsuit, getragen haben soll.

Die spätere Geschädigte setzte ihren Weg von der Gutenbergstraße über die Eckernförder Straße in Richtung Alte Weide fort. Dabei dürfte ihr der Täter bereits gefolgt sein. Nach Angaben der Geschädigten sei sie in Höhe der Warenanlieferung eines dortigen Supermarktes von einer männlichen unbekannten Person angesprochen worden. Dieser habe die Herausgabe von Bargeld gefordert und der 52-Jährigen nach einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung unvermittelt mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die Geschädigte habe dem Täter Bargeld aus ihrer Geldbörse ausgehändigt. Dieser sei daraufhin über den Eichkamp in Richtung Eichhofstraße geflüchtet.

Ein Mitarbeiter fand die Frau kurze Zeit später am Boden liegend und leistete Hilfe. Der angeforderte Rettungswagen verbrachte die schwerverletzte Frau in ein Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter mit diversen Funkstreifenwagen verlief ergebnislos.

Die Geschädigte beschreibt den Täter als ca. 170-180 cm groß, ca. 30-35 Jahre alt mit kurzen schwarzen Haaren und schwarzem Rund-um-den-Mund-Bart. Er sei mit einem schwarzen Einteiler-Jogginganzug und Turnschuhen bekleidet gewesen. Zudem soll er akzentfrei Deutsch gesprochen haben.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0431 / 160 -3333.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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