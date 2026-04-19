Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen, Lkr. SBK) Autofahrer entzieht sich Polizeikontrolle (19.04.2026)

Furtwangen (ots)

Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zu Sonntag durch Flucht einer Polizeikontrolle entzogen. Gegen 00.45 Uhr fiel einer Streife auf der L175 bei Rohrbach ein Autofahrer auf, der schnell von hinten auf den vorausfahrenden Streifenwagen aufschloss. Als das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete der Fahrer, wendete das Fahrzeug und beschleunigte in Richtung Brigach. Während der Flucht fuhr der Fahrzeugführer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Auf Höhe eines Parkplatzes bei der Europäischen Wasserscheide wurde das Fahrzeug abgestellt. Der Fahrer verließ das Fahrzeug, rannte barfuß in den angrenzenden Wald und stürzte auf einer feuchten Baumwurzel, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Im Anschluss konnte er widerstandslos festgenommen werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Zudem war der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der 27-Jährige muss sich nun u.a. wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahren unter Alkoholeinfluss sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

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