Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Volltrunken mit dem Roller nach Hause

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.04.2026 um 04:10 Uhr wurde ein 64-Jähriger aus Neustadt/W. mit seinem Kleinkraftrad in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von einem Kneipenbesuch. Da von diesem Alkoholgeruch ausging und dieser stark schwankte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher 1,20 Promille ergab. Daher wurde der Fahrzeugschlüssel einer Angehörigen übergeben und dem Neustadter einer Blutprobe entnommen. Nun kommt auf den 64-Jährigen ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr zu. Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

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