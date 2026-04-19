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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim a.d.D.
Lkr. TUT) PKW beschädigt - Polizei sucht Zeugen (18.04.2026)

Mühlheim an der Donau (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung am Samstagabend in Mühlheim a.d.D.

Im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 22.50 Uhr hat ein bislang Unbekannter einen im Griesweg abgestellten VW Touran beschädigt. Das Auto wies mehrere Streifschäden an der hinteren Stoßstange auf. Zudem wurden die Heckscheibe und das Rücklicht am Fahrzeug eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 7.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 9410 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
PHK Thorsten Priller
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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