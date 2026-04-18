Engen (ots) - Am Freitag um die Mittagszeit verschaffte sich ein angeblicher Mitarbeiter des Elektrizitätswerks Singen Zutritt zur Wohnung eines älteren Mannes in Engen. Er gab an, die Heizung überprüfen zu müssen. Nach Verlassen der Wohnung stellte der Wohnungsinhaber fest, dass mehrere Geldbörsen und eine Dokumentenmappe aus der Wohnung fehlten. Der angebliche ...

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