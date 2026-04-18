POL-KN: (Konstanz
Landkreis Konstanz) Radfahrer befährt Fußgängerzone und versucht zu flüchten (17.04.2026)
Konstanz (ots)
Am Freitag gegen 12:00 Uhr wurde ein 33-jähriger Fahrradfahrer in der Fußgängerzone im Bereich Obermarkt von Mitarbeitenden des Gemeindevollzugsdienstes der Stadt Konstanz angehalten. Trotz Verbots war er fahrenderweise unterwegs. Während der Kontrolle versuchte er mehrfach zu flüchten, in dem er sich gegen das körperliche Festhalten widersetzte. Dies konnte verhindert werden. Es folgt eine Strafanzeige.
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