PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz
Landkreis Konstanz) Radfahrer befährt Fußgängerzone und versucht zu flüchten (17.04.2026)

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 12:00 Uhr wurde ein 33-jähriger Fahrradfahrer in der Fußgängerzone im Bereich Obermarkt von Mitarbeitenden des Gemeindevollzugsdienstes der Stadt Konstanz angehalten. Trotz Verbots war er fahrenderweise unterwegs. Während der Kontrolle versuchte er mehrfach zu flüchten, in dem er sich gegen das körperliche Festhalten widersetzte. Dies konnte verhindert werden. Es folgt eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
Schmid, PHK
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 18.04.2026 – 08:48

    POL-KN: (Singen / Landkreis Konstanz) Einbruch in Bäckerei / Täterfestnahme (17.04.2026)

    Singen (ots) - Am späten Freitagabend gegen 23:20 Uhr konnte durch Kräfte des Polizeireviers Singen ein 30-jähriger Einbrecher in einer Bäckerei in der Rielasinger Straße in Singen auf frischer Tat festgenommen werden. Er war durch Aufhebeln einer Glasschiebetüre in den Verkaufsraum gelangt. Es konnte zwischenzeitlich ermittelt werden, dass der Mann bereits in ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 08:45

    POL-KN: (Engen / Landkreis Konstanz) Trickdiebstahl / Warnhinweis (17.04.2026)

    Engen (ots) - Am Freitag um die Mittagszeit verschaffte sich ein angeblicher Mitarbeiter des Elektrizitätswerks Singen Zutritt zur Wohnung eines älteren Mannes in Engen. Er gab an, die Heizung überprüfen zu müssen. Nach Verlassen der Wohnung stellte der Wohnungsinhaber fest, dass mehrere Geldbörsen und eine Dokumentenmappe aus der Wohnung fehlten. Der angebliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren