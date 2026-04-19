Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Unfall mit E-Scooter - 14-Jähriger schwer verletzt (18.04.2026)

Trossingen (ots)

Am Samstagnachmittag ist ein 14-Jähriger in der Schulstraße mit einem nicht zugelassenen E-Scooter gestürzt und schwer verletzt worden. Der Jugendliche hatte den Scooter ohne Einverständnis seiner Eltern benutzt. Beim Sturz prallte der E-Scooter gegen ein geparktes Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden von etwa 1700 Euro.

Der 14-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine örtliche Klinik verbracht, glücklicherweise besteht keine Lebensgefahr.

Die Polizei warnt vor den Gefahren von E-Scootern und erinnert Eltern an ihre Verantwortung, ihre Kinder über die Risiken und Regeln des Straßenverkehrs aufzuklären.

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