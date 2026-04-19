POL-KN: (Trossingen
Lkr. Tuttlingen) Unfall mit E-Scooter - 14-Jähriger schwer verletzt (18.04.2026)
Trossingen (ots)
Am Samstagnachmittag ist ein 14-Jähriger in der Schulstraße mit einem nicht zugelassenen E-Scooter gestürzt und schwer verletzt worden. Der Jugendliche hatte den Scooter ohne Einverständnis seiner Eltern benutzt. Beim Sturz prallte der E-Scooter gegen ein geparktes Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden von etwa 1700 Euro.
Der 14-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine örtliche Klinik verbracht, glücklicherweise besteht keine Lebensgefahr.
Die Polizei warnt vor den Gefahren von E-Scootern und erinnert Eltern an ihre Verantwortung, ihre Kinder über die Risiken und Regeln des Straßenverkehrs aufzuklären.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
Knauer, PHK
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell