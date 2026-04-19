Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen

Lkr. Konstanz) Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Radfahrerinnen - Zeugen gesucht. (18.04.2026)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend, kurz vor 18:00 Uhr, kam es auf dem Radweg entlang der B31 zwischen Ludwigshafen und Sipplingen in einer dortigen Unterführung zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrerinnen. Die beiden Radfahrerinnen begegneten sich hierbei im Begegnungsverkehr, die genaue Unfallursache ist bislang ungeklärt. Die 68-jährige sowie die 55-jährige Radfahrerin wurden leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, insbesondere nach einer Frau, die Erste Hilfe leistete und möglicherweise den Unfallhergang beobachtet hat. Diese Zeugin war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Wir bitten diese Zeugin und alle anderen Zeugen, sich beim Polizeirevier Stockach unter der Telefonnummer 07771 9391-0 zu melden. Jede Information kann helfen, den Unfallhergang aufzuklären.

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