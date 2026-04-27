Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260427.2 Lütjenburg: Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Lütjenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende hoben Unbekannte in Lütjenburg im öffentlichen Verkehrsraum mehrere Schachtdeckel aus. Die Polizeistation Lütjenburg sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am Sonntag gegen 5.30 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin in der Oberstraße in Lütjenburg eine Gefahrenstelle. Die Einsatzkräfte suchten daraufhin den Ort auf und stellten einen fehlenden Schachtdeckel auf der Fahrbahn fest. In der Friedrich-Speck-Straße und der Heinrich-Stein-Straße stellten die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Lütjenburg weitere fehlende Schachtdeckel auf den Fahrbahnen fest. Auf dem Parkplatz des naheliegenden Supermarktes lagen die zuvor entfernten 12 Schachtdeckel in einem Einkaufswagen.

Die Polizeikräfte setzten alle Schachtdeckel wieder ein. Der Tatzeitraum dürfte Sonntag zwischen 1.30 Uhr und 5:00 Uhr gewesen sein.

In der Posthofstraße stellten die Einsatzkräfte zudem ein Verkehrszeichen und ein Straßenschild fest, welche an einen Grundstückszaun gelehnt waren. Auch diese Schilder setzten die Kräfte an ihren Ursprungsort zurück.

Die Polizeistation Lütjenburg sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder möglicherweise durch die fehlenden Deckel gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizeistation Lütjenburg unter 04381-906 331 entgegen. Die Beamtinnen und Beamten leiteten eine entsprechende Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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